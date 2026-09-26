Vuelven las lluvias a Santiago: Cuándo comenzarían y cuánta agua caería en la capital

El meteorólogo de Chilevisión reveló que incluso podrían presentarse tormentas eléctricas en la RM. Revisa qué sectores se verían afectados.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, informó que tras el río atmosférico que afectó a la zona sur del país, este fin de semana el frente se calmará para empezar a tener temperaturas más cálidas.

Sin embargo, las lluvias regresarían durante la semana a Santiago debido a una “vaguada en altura” que afectará desde la región de Coquimbo al Maule.

“A no confiarse“, advirtió el experto, revelando que este fenómeno de nubosidad con temperaturas altas podría ocasionar nuevas tormentas eléctricas.





Cuándo vuelve la lluvia a Santiago

De acuerdo con Moncada, la lluvia regresará a la capital este lunes . “En la tarde podríamos recibir nuevamente precipitaciones en el gran Santiago”.

Sin embargo, en esta ocasión serían “precipitaciones débiles” que estarán centradas en las zonas del sector oriente, donde podrían caer hasta 5 mm de agua, mientras que en el centro de la capital “1 mm con suerte”.

“Es probable que el día lunes tengamos algún estruendo por Lo Barnechea, en los sectores altos de Las Condes, en San José de Maipo“, agregó el meteorólogo sobre posibles tormentas eléctricas.