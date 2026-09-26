Tras masivo corte de luz: SEC informa restablecimiento de servicio en la región Metropolitana

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles detalló en su último reporte que un 99.8% de los clientes de la región está con servicio eléctrico normal.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó en horas de esta mañana que gran parte de los clientes afectados recuperaron el suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

Esto luego de un repentino corte que llegó a afectar a más de 123.000 clientes en 12 comunas, según reportó la entidad a las 10:00 horas de hoy sábado.

De acuerdo con un reporte emitido por el organismo, La Florida fue la comuna con más clientes sin luz: 81.773 estuvieron sin servicio en un punto de la mañana.

Sin embargo, en un nuevo informe, SEC informó que la contingencia fue superada, ya que constataron que un “99.8% de los clientes de la Región está con servicio eléctrico normal”.

Las comunas que fueron más afectadas

A continuación se detalla el listado de las comunas de la Región Metropolitana que fueron afectadas esta mañana por el corte de suministro eléctrico