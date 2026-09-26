Quién es Javier Toro, el joven seremi que asumió en Atacama a nueve meses de titularse

Javier Díaz Toro asumió la secretaria regional de la cartera en marzo de este año. Hasta antes del asumir el cargo, según su LinkedIn, se desempeñaba como auxiliar administrativo en un Conservador de Bienes Raíces.

Como profesional con “amplia experiencia en la administración pública y en optimización de procesos” fue presentado esta semana Javier Díaz Toro, nuevo seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama.

Sin embargo, la designación desató una serie de cuestionamientos por un antecedente en particular: terminó sus estudios en la Universidad de Atacama (UDA) en junio de 2025 y nueve meses después asumió el cargo.

Tras aprobar su proyecto de titulaciónel, el seremi, de 29 años de edad, recibe un sueldo bruto superior a los $4,8 millones. En abril, según Transparencia Activa, la remuneración alcanzó los $5,6 millones.

El rápido ascenso del nuevo seremi

A raíz de las críticas, en redes sociales comenzó a circular el perfil de LinkedIn de la nueva autoridad de gobierno, que muestra que su proyectó de título se llamó “Sostenibilidad y resiliencia en la planificación de la cadena de suministros de los proveedores de la minería”.

Según constató el medio de verificación FastCheck, en la misma plataforma aparece que, antes de asumir la cartera, desde octubre de 2024 se desempeñaba como auxiliar administrativo en el Conservador de Bienes Raíces de Copiapó.

La segunda y última experiencia que muestra la red social profesional que conecta trabajadores, empresas y oportunidades de empleo, fue como autor de una investigación científica relacionada con su trabajo de titulación.





Así fue su presentación en el Gobierno

En línea de lo anterior, uno de los puntos cuestionados obedece a la descripción realizada por la propia Secretaría Regional al momento de anunciar su llegada al cargo.

En una publicación de Instagram, la entidad presentó al recién titulado como un profesional con “amplia experiencia en la administración pública y en optimización de procesos”.

Hasta ahora, de acuerdo con los antecedentes expuestos, y según corroboró también el medio antes citado, no habría evidencia que permita acreditar la trayectoria laboral de Díaz, al menos, en el área de Transportes y Telecomunicaciones.