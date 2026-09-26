“Llegué en un momento difícil”: Pancha Merino se despidió con sentidas palabras de Primer Plano

La actriz, conocida por su estilo directo y despreocupado, participó este viernes de su último programa en Chilevisión y emocionó a Fran García-Huidobro con sus agradecimientos.

Entre flores y aplausos de sus compañeros de equipo, Francisca Merino se despidió la noche de este viernes del panel de Primer Plano en un emotivo momento tras varios meses clomo panelista en el estelar de Chilevisión.

“Súper agradecida con el equipo y contigo”, comenzó diciendo emocionada, dirigiéndose a su amiga y también conductora del programa, Francisca García-Huidobro.

“Ha sido nuevamente un agrado trabajar contigo, con el público, con Sergito (Rojas) que ya había trabajado contigo”, añadió. “Me voy contenta, ha sido lindo volver a Chilevisión después de tantos años”.





En esa línea, lanzó una confesión: “Llegué con un momento personal bien difícil y la verdad que me voy bien contenta, el trabajo ¡pucha que me sirvió! para sentirme mejor, para sentirme valorada”.

“A ti te quiero mucho”, volvió a decir a Fran. “Espero siempre nos defendamos ya que nos conocemos en más de 30 años. Créeme que para mí la lealtad es un valor que se encuentra poco en la televisión y tú eres una persona leal y yo también”.

“Contenta de trabajar con mi Vasquito que lo conozco hace años, el equipo increíble y Chilevisión, la verdad que me voy superagradecida con todo el equipo, con peluquería, maquillaje, vestuario”, cerró Merino.

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