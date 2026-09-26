“Insalvablemente mezquina”: Oficialismo rechaza en bloque carta de Bachelet y Boric por Escudo de las Américas

Timoneles de la UDI, RN, Republicanos y Evópoli calificaron como “grave” la declaración conjunta, acusando que fue emitida sin conocer los alcances y condiciones detrás de la adhesión al Escudo de las Américas.

Los partidos del oficialismo salieron en bloque a responder la carta conjunta que los ex presidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric publicaron en respuesta a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

Los timoneles de la UDI, RN, Republicanos y Evópoli calificaron la declaración opositora como “insalvablemente mezquina” , acusando un cuestionamiento “infundado” a la soberanía del país.

“Resulta especialmente grave que hayan suscrito una declaración cuestionando la decisión sin siquiera haber conocido los alcances de primera fuente“, señalaron en un comunicado.

“Precisamente por la investidura que ambos ostentaron y por la responsabilidad de Estado que conllevan, su actuación merece ser reprochada desde un punto de vista político”, manifestaron.

Desde los partidos de Gobierno defendieron las atribuciones de la actual administración, enfatizando que la coordinación internacional, que ha sido blanco de críticas en la oposición, busca combatir el crimen organizado transnacional.

“Frente al avance del crimen organizado, la coordinación no implica ceder soberanía, sino ejercerla en defensa de los intereses de todos los chilenos”, manifestaron los dirigentes.





Pidieron “respetar” investidura presidencial

Los partidos oficialistas también reprocharon que los ex mandatarios atribuyan una supuesta subordinación de la política exterior sin, a su juicio, contar con los antecedentes reales que sustentan la medida.

Finalmente, exigieron respeto a la investidura presidencial, concluyendo que “transformar una diferencia política en una imputación sobre la soberanía resulta desafortunado”.

“La investidura que ambos ejercieron merece respeto y sus intervenciones en materias de Estado también deben estar a la altura de esa responsabilidad”, cerraron.

Qué dice la declaración de Bachelet y Boric

La declaración conjunta fue emitida el jueves para manifestar su “preocupación” por la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de incorporar a Chile al denominado Escudo de las Américas.

“La cooperación (internacional) debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”.

Otro de los puntos hizo mención al concepto de “soberanía continental”. Ambos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el acuerdo termine “debilitando el principio fundamental de soberanía nacional que nuestro país históricamente ha defendido”.

“En el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando ”, agregaron, señalando que el país debería fortalecer sus relaciones con distintas naciones y regiones “sin exclusiones impuestas desde fuera” y “preservando siempre su autonomía estratégica”.

Finalmente, realizaron un llamado directo al Ejecutivo: “Llamamos al gobierno del presidente José Antonio Kast a reconsiderar la permanencia de Chile en esta instancia”.