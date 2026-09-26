“Es repugnante”: Álvaro Ballero explicó por qué borró texto dedicado a Valentina Schnitzer

El ex chico reality debió borrar una publicación dedicada a la veterinaria debido a los duros comentarios que habría recibido.

Álvaro Ballero se tomó un momento de desahogo en redes sociales tras volver a ser criticado por su relación con la veterinaria Valentina Schnitzer, tras el polémico cierre de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova.

El ex chico reality decidió dedicarle una historia de Instagram a su nueva novia, sin embargo, minutos más tarde la borró debido a los mensajes que recibió, por lo que ahora se enfrentó a quienes lo cuestionaron.





Qué dijo Ballero sobre críticas a su nueva novia

“Ayer escribí a mi Valentina y luego lo borré, no porque me arrepienta de lo escrito, sino porque aún el odio de muchas aquí es repugnante y quiero cuidarla de toda esa mier…“, partió diciendo Ballero en su perfil de IG.

A su juicio, quienes le escriben “proyectan todos sus miedos y juzgan desde una caricatura de un reality”.

“El tiempo me dará la razón, claramente hay mucho que corregir, pero también sé lo que valgo“, agregó.

A modo de cierre, se refirió concretamente a Valentina: “No quiero exponer a una mujer tan increíble da sus resentimientos. A quienes nos apoyan y creen, gracias”.

Revisa aquí la historia de Álvaro Ballero: