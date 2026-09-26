26/ 09/ 2026 12:54

Buque Esmeralda recaló en Valparaíso tras 154 días de navegación y más de 13 mil millas náuticas

La Esmeralda, histórico y emblemático buque insignia de la Armada de Chile, regresó este sábado a Valparaíso después de un crucero de instrucción número 70 que duró 154 días y recorrió más de 13.000 millas náuticas. La travesía incluyó participaciones en eventos internacionales en los Estados Unidos y Canadá, como el Sail 250 en Nueva York. A su regreso, la tripulación fue recibida por familiares, autoridades y entusiastas en el Molo de Abrigo.