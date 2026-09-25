Viralizan duro presente de querida exfigura de Morandé: Tiene 99 años y pide dinero en el Metro

Se trata de Guillermina, conocida popularmente como “La Nona”, recordada por sus apariciones en el programa de humor. Los influencers Ariel Osses y Felipe Ñancupil conversaron con ella y su caso conmovió las redes sociales.

Los influencers Ariel Osses y Felipe Ñancupil conmovieron las redes sociales tras dar a conocer el complejo presente de una adulta mayor, quien se hizo conocida por sus participaciones en programas de humor.

Se trata de Guillermina, conocida popularmente como “La Nona”, recordada por sus apariciones en Morandé con Compañía.

A sus 99 años, se encuentra alejada de la televisión y recientemente fue vista pidiendo ayuda económica en las afueras de la estación San Pablo del Metro.

Su situación se hizo conocida luego de que el creador de contenido El Rey del Lápiz se encontrara con ella y decidiera realizarle uno de sus dibujos. Tras terminar el retrato, le entregó $10 mil para ayudarla con sus gastos.

El dramático presente de exMorandé

Posteriormente, Osses y Ñancupil llegaron hasta la casa de Guillermina para conocer de cerca su situación. Allí, “La Nona” recordó con cariño su paso por televisión y a quienes fueron sus compañeros en Morandé con Compañía.

“En la tele, era la nona de Mega”, recordó la mujer, quien también mencionó a Miguelito entre las personas con las que compartió durante aquella etapa de su vida.

Sin embargo, durante la conversación reveló las dificultades económicas que enfrenta actualmente.





Al ser consultada sobre qué necesitaba, respondió: “En este momento usted me dice ‘vaya a comprar pan’, no tengo ni un 20, mire. Pero me doy vuelta como puedo. Todavía no tomo desayuno”.

Guillermina también contó que lleva más de 70 años viviendo en su actual casa y que uno de sus deseos es poder pintarla . Según relató, incluso compró los materiales y acudió a la municipalidad en busca de ayuda, pero finalmente el trabajo no se concretó.

“Voy a bailar para ver si me pintan la casa, yo me voy a poner linda también, me voy a cortar el pelo”, comentó la mujer, sacando risas entre quienes la acompañaban.

Ante su situación, Ariel y Felipe iniciaron una campaña para conseguir colaboración. “Estamos buscando un pintor, un peluquero y si alguien quiere aportar, le vamos a dejar la cuenta en los comentarios”, señalaron.

Tras la viralización del registro, Osses señaló: “Es que no se imaginan lo que le tenemos preparado, esto recién comienza”, sin entregar mayores detalles.