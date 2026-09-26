26/ 09/ 2026 21:17

92 máquinas de apuestas tras una puerta secreta: Así operaba casino clandestino en Rancagua

Un casino clandestino funcionaba tras una puerta secreta al interior de un local comercial de venta de cosméticos en Rancagua. Durante un operativo municipal, realizado en conjunto con Carabineros, se encontraron 92 máquinas de apuestas y más de 10 millones de pesos en efectivo. Finalmente, el lugar fue clausurado de manera definitiva y el administrador del recinto, un ciudadano chino de 38 años, quedó detenido.