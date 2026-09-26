“No opine de cuerpos ajenos”: Skar Labra responde a críticas en redes sociales tras intervención estética

La joven mostró una fotografía de su postoperatorio junto a una petición para aquellas personas que la han cuestionado por operarse la nariz.

Hace algunos días Skarleth Labra reveló que se operó la nariz, procedimiento estético que tenía un trasfondo de salud, sin embargo, la ganadora de Fiebre de Baile reveló que ha recibido críticas por esto.

Y es que la estudiante de periodismo ya había detallado que la operación de nariz a la que se sometió fue para corregir su tabique desviado, pero esto no impidió que llegaran los malos comentarios.

Qué dijo Skar Labra tras ser criticada por operarse la nariz

Ahora, a través de sus historias en Instagram mostró una foto de su postoperatorio y escribió: “Para su tranquilidad ja, ja, no me haré nada más en la cara“.

Asimismo, agregó: “Esto lo quería hacer hace mucho tiempo, pero me detenía por lo mismo, por lo que fueran a opinar y decir de mí“.

Pese a sus inseguridades, la bailarina decidió no darle importancia a los comentarios en redes sociales. “¿Saben qué? Me siento bella, sana y contenta con lo que me hice, así que por favor, no opine de cuerpos ajenos si solo tirará hate“, cerró.