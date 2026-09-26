Incautan fusil de guerra en San Bernardo: Procedimiento dejó dos detenidos

En el lugar se encontró más de un kilo de droga entre cocaína base, clorhidrato de cocaína, ketamina, cannabis y cafeína.

Personal de la Bicrim San Bernardo realizó un operativo en la comuna con el fin de desbaratar a una banda criminal que afectaba a los vecinos del sector Los Olivos B, dejando a dos personas detenidas.

En dicho procedimiento también se logró incautar armas de fuego de alto calibre además de dinero en efectivo y más de un kilo de diferentes sustancias ilícitas.





Qué se sabe sobre la incautación en San Bernardo

Un equipo del Modelo Territorial-Cero de la Bicrim San Bernardo llevó a cabo este trabajo en terreno para desarmar una conocida banda delictual.

El saldo total de droga incautada en el operativo registró 1.292,63 gramos de sustancias ilícitas entre cocaína base, clorhidrato de cocaína, ketamina, cannabis y cafeína.

Respecto a las armas de fuego encontradas, se dio cuenta de dos pistolas de 9mm, dos revólveres calibre 32 y un fusil de guerra, marca Mauser, de calibre 7,62 mm. Asimismo, las autoridades encontraron un chaleco antibalas y 298 cartuchos de diversos calibres.