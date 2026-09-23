23/ 09/ 2026 07:48

Hombre fue asesinado en su casa en San Bernardo: Los accesos estaban cerrados con candado y llevaba días inubicable

Un hombre de aproximadamente 36 años murió dentro de su hogar en la calle Alfonso Donoso en San Bernardo. El cuerpo presenta lesiones con arma blanca atribuíbles a terceras personas. Sus amigos y familiares no tenían noticias de él desde el domingo. El lunes no llegó a su trabajo, por lo que sus amigos fueron a buscarlo a su hogar, percatándose que los accesos estaban cerrados con candado. Así buscaron a una de las personas con las que vivía y encontraron muerta a la víctima en el living. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) está realizando las diligencias para dar con quienes resulten responsables.