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Hombre fue asesinado en su casa en San Bernardo: Los accesos estaban cerrados con candado y llevaba días inubicable

Alex Sierra
Por Alex Sierra

Periodista de CHV Noticias

Un hombre de aproximadamente 36 años murió dentro de su hogar en la calle Alfonso Donoso en San Bernardo. El cuerpo presenta lesiones con arma blanca atribuíbles a terceras personas. Sus amigos y familiares no tenían noticias de él desde el domingo. El lunes no llegó a su trabajo, por lo que sus amigos fueron a buscarlo a su hogar, percatándose que los accesos estaban cerrados con candado. Así buscaron a una de las personas con las que vivía y encontraron muerta a la víctima en el living. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) está realizando las diligencias para dar con quienes resulten responsables.

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