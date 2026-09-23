¡Se destapa la verdad sobre el secuestro de Derin! | Capítulo 47 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, la desaparición de Derin continúa afectando a su entorno, especialmente a Gönül, mientras Volkan comienza a sospechar que detrás de todo podría esconderse un engaño.

Mientras tanto, una inesperada persona del pasado de Asya vuelve a hacer una aparición, tomando un rol fundamental en todo este misterio que mantiene a la doctora en el centro de las acusaciones.

Por otro lado, Selçuk se enfrenta a un duro golpe familiar que cambiará el rumbo de su vida, un suceso que amenaza con afectar la frágil relación de Gönül con Haluk.

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