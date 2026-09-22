Cancillería confirma adhesión de Chile al Escudo de las Américas, alianza creada por Donald Trump

Tras la Asamblea General de la ONU, varios mandatarios latinos, entre ellos el presidente Kast, fueron recibidos por el mandatario estadounidense. La iniciativa, aseguró el Gobierno, permitirá combatir el crimen organizado de manera coordinada.

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció este martes la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, una iniciativa que permitirá “combatir con mayor eficacia” el crimen organizado transnacional.

Se trata de un instancia de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que reune a más de una docena de países y que busca fortalecer la comunicación para favoroecer el trabajo de organismos policiales y de inteligencia.

Entre ellos, acceso a sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la PDI, y una mejor coordinación interfronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y con otros países de la región.

En esta iniciativa también participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos.





Presidente Kast participó en reunión del Escudo de las Américas

El presidente José Antonio Kast, quien esta mañana pronunció su primer discurso ante la ONU, aprovechó su agenda en Estados Unidos para participar en una reunión del Escudo, convocado por Donald Trump y donde participaron otros 15 jefes de Estado.

En la cita, el mandatario norteamericano describió a las organizaciones de crimen organizado como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorios y aseguró que los países de la región cuentan con su respaldo para enfrentarlas.

“Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo Trump, según recogió Agencia EFE.

En esta alianza, cabe mencionar, no forman parte países con gobiernos progresistas como México o Brasil, que se oponen a que Estados Unidos realice operativos en su territorio.

En el sitio web del gobierno de Estados Unidos, señalan que el Escudo de las Américas es una “histórica coalición de naciones” que trabaja “en conjunto para impulsar estrategias que detengan la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, las bandas criminales y narcoterroristas, los cárteles y la inmigración ilegal y masiva”.