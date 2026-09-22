Jefas de hogar reciben hasta $1,6 millones para reparar su casa: Revisa los requisitos y cómo postular

Mujeres tienen hasta el 9 de octubre para postular a través del Minvu a un beneficio que entrega dinero para comprar material para reparación de techumbres, baños o cierres perimetrales.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) habilitó un nuevo llamado de la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, beneficio que permite acceder a recursos para comprar materiales destinados a realizar reparaciones en las viviendas.

La iniciativa está dirigida a mujeres jefas de hogar y contempla subsidios de hasta 40 UF , equivalentes a cerca de $1,6 millones, dependiendo del tipo de reparación que se quiera realizar.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 9 de octubre de 2026 y se realizan completamente en línea.





Las beneficiarias podrán utilizar el subsidio para adquirir materiales destinados exclusivamente a una de las siguientes obras:

Reparación de techumbres

Reparación de baños

Cierres perimetrales

Además, hay que considerar que los materiales deben corresponder a los productos autorizados por el Minvu para cada tipo de proyecto y ser adquiridos en establecimientos con convenio vigente.

Montos que entrega la Tarjeta Banco de Materiales?

El monto del beneficio depende de la obra que se quiera ejecutar. Las postulantes solo pueden escoger una de las tres alternativas contempladas en este llamado:

Reparación de techumbre: hasta 25 UF ($1.022.000 aprox.)

Reparación de baño: hasta 15 UF ($613.000 aprox.)

Instalación o reposición de cierres perimetrales, cercos y rejas: hasta 40 UF ($1,6 millones)

Para acceder al subsidio también se exige un ahorro mínimo . Este corresponde a 1 UF para las reparaciones de techumbre o baño, y a 2 UF cuando se trate de cierres perimetrales.

El dinero se entrega mediante una tarjeta digital, similar a una gift card, que puede utilizarse para comprar los materiales autorizados en ferreterías que tengan convenio vigente con el Serviu de la región correspondiente. El beneficio no financia mano de obra ni transporte de los materiales.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El llamado está dirigido a mujeres de 18 años o más que sean jefas de hogar, pertenecientes a los sectores medios y que cumplan con las condiciones establecidas por el Minvu.

Los requisitos para recibir el beneficio son:

Estar entre el 70% y el 100% de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietaria de una única vivienda o que esta pertenezca a un integrante de su grupo familiar acreditado en el RSH.

Habitar la vivienda que será reparada.

Contar con Clave Única y cédula de identidad vigente.

Que la vivienda esté ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Que el inmueble tenga una antigüedad mínima de cinco años.

Que el avalúo fiscal de la vivienda sea igual o inferior a 2.000 UF.

La dirección registrada en el RSH debe coincidir con la dirección asociada al rol de avalúo de la vivienda.

Contar con el ahorro mínimo exigido para el tipo de reparación escogida.

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales?

La postulación a la Tarjeta Banco de Materiales es 100% online y estará disponible hasta el viernes 9 de octubre de 2026.

Para realizar el trámite se deben seguir estos pasos: