¿Necesitas arreglar tu casa? Todo sobre la gift card de hasta 1,6 millones que entrega el Minvu
Beneficio destinado a las jefas de hogar de nuestro país, este aporte busca apoyar económicamente en arreglos menores a las viviendas sociales.
Ya se encuentran abiertas las postulaciones a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, el nuevo beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que ofrece una serie de reparaciones menores a viviendas sociales.
Destinada a las mujeres que son la cabeza económica de su familia, este apoyo esstará disponible hasta el 9 de octubre.
Actualmente existen tres tipos de reparaciones disponibles:
- Reparación de techumbres: Intervenciones al techo de la vivienda. Monto del subsidio: 25 UF ($ 1.022.000 aprox.)
- Reparación de baño: Mejoramiento a instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Monto del subsidio: 15 UF ($ 613.000 mil aprox.)
- Instalación o reposición de cierres y rejas: Construcción o reemplazo de cierres que contribuyan a la seguridad y delimitación de la propiedad familiar. Monto del subsidio: hasta 40 UF ($ 1.635.000 aprox.)
Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales para jefas de hogar
Para postular a este beneficio y costear reparaciones del hogar debes hacer clic aquí. Una vez dentro de la página web se te solicitará tu ClaveÚnica.
Durante el trámte online deberás verificar tus personales y de tu grupo familiar, además de tus datos de contacto y de la vivienda, incluyendo fotografías del espacio que quieres reparar.
Una vez declarados todos los detalles de la casa, se te pedirá escoger el tipo de reparación a solicitar y validar tu cuenta de ahorro, para finalmente aceptar la declaración jurada correspondiente y enviar su solicitud.
La postulación estará terminada una vez te llegue a tu correo electrónico el comprobante del proceso.
Requisitos de la postulante a la Tarjeta Banco de Materiales
Para las jefas de hogar que quieran postular a esta tarjeta, se necesita cumplir con una serie requisitos:
- Ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años.
- Tener nacionalidad chilena o ser extranjera con residencia definitiva.
- Contar con grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).
- Estar entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del RSH.
- Ser propietaria de una única vivienda (o que ésta sea de propiedad de uno de los integrantes de su grupo familiar).
- Habitar la vivienda que será objeto del mejoramiento.
- No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27 o DS 255) del Minvu.
- Contar con un ahorro mínimo depositado hasta el día de cierre de la postulación, en una de las cuatro instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.
- Ahorro mínimo exigido para obras de techumbre y baño: 1 UF. Ahorro mínimo exigido para obras de cierres y rejas: 2 UF.
- Contar con ClaveÚnica activa.
Requisitos de la vivienda para postular a la gift card del Minvu
Asimismo, la vivienda que postulará al arreglo también debe contar con una serie de condiciones. Estas son:
- Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.
- Tener un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.000 UF ($ 79.463.000 pesos aprox.).
- Antigüedad mínima de cinco años.
- Corresponder a casa (no departamento en condominio).
- Corresponder a la dirección acreditada en su RSH y a la del rol de propiedad del Servicio de Impuestos Internos (SII).
- Si postula a obra de mejoramiento de techo, no poseer planchas de fibrocemento o tipo pizarreño.