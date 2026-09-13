¿Necesitas arreglar tu casa? Todo sobre la gift card de hasta 1,6 millones que entrega el Minvu

Beneficio destinado a las jefas de hogar de nuestro país, este aporte busca apoyar económicamente en arreglos menores a las viviendas sociales.

Ya se encuentran abiertas las postulaciones a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, el nuevo beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que ofrece una serie de reparaciones menores a viviendas sociales.

Destinada a las mujeres que son la cabeza económica de su familia, este apoyo esstará disponible hasta el 9 de octubre.

Actualmente existen tres tipos de reparaciones disponibles:

Reparación de techumbres: Intervenciones al techo de la vivienda. Monto del subsidio: 25 UF ($ 1.022.000 aprox.)

Intervenciones al techo de la vivienda. Reparación de baño: Mejoramiento a instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Monto del subsidio: 15 UF ($ 613.000 mil aprox.)

Mejoramiento a instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Instalación o reposición de cierres y rejas: Construcción o reemplazo de cierres que contribuyan a la seguridad y delimitación de la propiedad familiar. Monto del subsidio: hasta 40 UF ($ 1.635.000 aprox.)

Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales para jefas de hogar

Para postular a este beneficio y costear reparaciones del hogar debes hacer clic aquí. Una vez dentro de la página web se te solicitará tu ClaveÚnica.

Durante el trámte online deberás verificar tus personales y de tu grupo familiar, además de tus datos de contacto y de la vivienda, incluyendo fotografías del espacio que quieres reparar.

Una vez declarados todos los detalles de la casa, se te pedirá escoger el tipo de reparación a solicitar y validar tu cuenta de ahorro, para finalmente aceptar la declaración jurada correspondiente y enviar su solicitud.

La postulación estará terminada una vez te llegue a tu correo electrónico el comprobante del proceso.





Requisitos de la postulante a la Tarjeta Banco de Materiales

Para las jefas de hogar que quieran postular a esta tarjeta, se necesita cumplir con una serie requisitos:

Ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjera con residencia definitiva.

Contar con grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).

Estar entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del RSH.

Ser propietaria de una única vivienda (o que ésta sea de propiedad de uno de los integrantes de su grupo familiar).

Habitar la vivienda que será objeto del mejoramiento.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27 o DS 255) del Minvu.

Contar con un ahorro mínimo depositado hasta el día de cierre de la postulación, en una de las cuatro instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

Ahorro mínimo exigido para obras de techumbre y baño: 1 UF. Ahorro mínimo exigido para obras de cierres y rejas: 2 UF.

Contar con ClaveÚnica activa.

Requisitos de la vivienda para postular a la gift card del Minvu

Asimismo, la vivienda que postulará al arreglo también debe contar con una serie de condiciones. Estas son: