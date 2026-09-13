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¿Necesitas arreglar tu casa? Todo sobre la gift card de hasta 1,6 millones que entrega el Minvu

Beneficio destinado a las jefas de hogar de nuestro país, este aporte busca apoyar económicamente en arreglos menores a las viviendas sociales.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Ya se encuentran abiertas las postulaciones a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, el nuevo beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que ofrece una serie de reparaciones menores a viviendas sociales.

Destinada a las mujeres que son la cabeza económica de su familia, este apoyo esstará disponible hasta el 9 de octubre.

Actualmente existen tres tipos de reparaciones disponibles:

  • Reparación de techumbres: Intervenciones al techo de la vivienda. Monto del subsidio: 25 UF ($ 1.022.000 aprox.)
  • Reparación de baño: Mejoramiento a instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. Monto del subsidio: 15 UF ($ 613.000 mil aprox.)
  • Instalación o reposición de cierres y rejas: Construcción o reemplazo de cierres que contribuyan a la seguridad y delimitación de la propiedad familiar. Monto del subsidio: hasta 40 UF ($ 1.635.000 aprox.)

Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales para jefas de hogar

Para postular a este beneficio y costear reparaciones del hogar debes hacer clic aquí. Una vez dentro de la página web se te solicitará tu ClaveÚnica.

Durante el trámte online deberás verificar tus personales y de tu grupo familiar, además de tus datos de contacto y de la vivienda, incluyendo fotografías del espacio que quieres reparar.

Una vez declarados todos los detalles de la casa, se te pedirá escoger el tipo de reparación a solicitar y validar tu cuenta de ahorro, para finalmente aceptar la declaración jurada correspondiente y enviar su solicitud.

La postulación estará terminada una vez te llegue a tu correo electrónico el comprobante del proceso.

Requisitos de la postulante a la Tarjeta Banco de Materiales

Para las jefas de hogar que quieran postular a esta tarjeta, se necesita cumplir con una serie requisitos:

  • Ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años.
  • Tener nacionalidad chilena o ser extranjera con residencia definitiva.
  • Contar con grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Estar entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del RSH.
  • Ser propietaria de una única vivienda (o que ésta sea de propiedad de uno de los integrantes de su grupo familiar).
  • Habitar la vivienda que será objeto del mejoramiento.
  • No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27 o DS 255) del Minvu.
  • Contar con un ahorro mínimo depositado hasta el día de cierre de la postulación, en una de las cuatro instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.
  • Ahorro mínimo exigido para obras de techumbre y baño: 1 UF. Ahorro mínimo exigido para obras de cierres y rejas: 2 UF.
  • Contar con ClaveÚnica activa.

Requisitos de la vivienda para postular a la gift card del Minvu

Asimismo, la vivienda que postulará al arreglo también debe contar con una serie de condiciones. Estas son:

  • Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.
  • Tener un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.000 UF ($ 79.463.000 pesos aprox.).
  • Antigüedad mínima de cinco años.
  • Corresponder a casa (no departamento en condominio).
  • Corresponder a la dirección acreditada en su RSH y a la del rol de propiedad del Servicio de Impuestos Internos (SII).
  • Si postula a obra de mejoramiento de techo, no poseer planchas de fibrocemento o tipo pizarreño.
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