13/ 09/ 2026 15:31

Pronóstico para Fiestas Patrias 2026: Así estará el tiempo durante la semana

Durante los días previos a las Fiestas Patrias las temperaturas aumentarán en Santiago, comenzando con esta calurosa jornada de 25° este domingo. De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo Eduardo Sáez, el lunes se esperan 26°, el martes 29°, el miércoles 29° y el jueves 27°. Las temperaturas mínimas también incrementarán esta semana, alcanzando los 10° el miércoles y el jueves. Finalmente, el esperado viernes 18 de septiembre llegará con algo de nubosidad a la capital y con 25°.