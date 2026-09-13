“A completa disposición de las autoridades”: Hogar El Edén se pronuncia tras incendio que dejó 16 fallecidos

La sostenedora de la residencia expresó su sentir por la tragedia que cobró la vida de 15 adultos mayores y señalaron que están colaborando para aclarar lo ocurrido.

El Hogar El Edén expresó su pesar por la muerte de sus residentes en la tragedia ocurrida en el recinto fatal incendio que dejó a 16 personas fallecidas en la comuna de Pitrufquén, región de La Araucanía.

A través de un comunicado, la sostenedora del recinto, cuya identidad no fue informada, entregó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que se encuentran profundamente consternados por lo ocurrido.

“Hoy nos embarga una tristeza difícil de expresar ante la irreparable pérdida de nuestros residentes. Cada uno de ellos fue parte de nuestro día a día, de nuestra historia y de nuestra familia”, expresaron desde el hogar.





También señalaron que “queremos acompañar de todo corazón a sus familias y seres queridos en este momento tan doloroso, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”.

“Sabemos que no existen palabras suficientes para aliviar una pérdida de esta magnitud. Como Hogar El Edén, estamos profundamente afectados por lo ocurrido y compartimos el dolor de todas las familias que hoy están atravesando esta tragedia”, agregaron.

En esa línea, desde el hogar aseguraron que “nos encontramos a completa disposición de las autoridades y estamos colaborando de manera activa en todo lo necesario para esclarecer lo sucedido”.

16 víctimas fatales

El incendio registrado en el Hogar El Edén de Pitrufquén dejó un saldo de 16 personas fallecidas, de las cuales 15 eran adultos mayores.

Otras 10 personas lograron sobrevivir a la emergencia, según la información oficial entregada por las autoridades.

En paralelo, se mantienen las diligencias para esclarecer las circunstancias del incendio y determinar eventuales responsabilidades.

El Gobierno confirmó además que el recinto no contaba con autorización para funcionar, mientras que la Fiscalía continúa investigando las causas y condiciones en que ocurrió la tragedia.