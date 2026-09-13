Detienen a prófugo por homicidio del cabo Alejandro Ortiz en Renca: Cuenta con amplio prontuario

El hombre sería uno de los autores materiales del crimen. También hay otros dos detenidos, un hombre y una mujer, imputados en calidad de cómplices.

Este domingo se informó la detención de un nuevo imputado por el homicidio del carabinero Alejandro Ortiz Vásquez, policía fue asesinado mientras se encontraba de franco el pasado 27 de agosto en la comuna de Renca.

El detenido fue identificado como Denis Barrera, de 36 años, quien fue capturado en la vía pública.

De acuerdo con antecedentes conocidos durante la investigación, el sujeto habría sido identificado como uno de los involucrados materiales en el homicidio del funcionario policial.





Barrera cuenta con un amplio prontuario policial e incluso fue vinculado anteriormente con Claudio Valdivia, otro de los sujetos que está siendo buscado por las autoridades por su responsabilidad en este caso.

En la audiencia, Barrera fue formalizado por robo con homicidio y quedó en prisión preventiva .

Prisión preventiva para otros dos imputados

La Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana logró ayer la prisión preventiva para dos nuevos imputados por el homicidio del funcionario de Carabineros.

Se trata de un hombre y una mujer, ambos chilenos, quienes fueron formalizados ante la justicia en calidad de encubridores por su presunta participación en el crimen.

Durante la audiencia de formalización se estableció un plazo de 120 días de investigación para que el Ministerio Público continúe con las diligencias relacionadas con el caso.