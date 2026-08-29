Tras asesinato a carabinero en Renca: Interpol difunde fotografías de autores materiales del crimen

Revisa a continuación lo que se sabe sobre estos sujetos que se encuentran prófugos de la justicia. Recuerda que, en caso de identificarlos, llamar al 133 y evitar intervenciones.

Este sábado se dio a conocer la detención de tres sujetos por su presunta implicancia en el asesinato del cabo Alejandro Ortíz el pasado 27 de agosto en Renca.

Sobre la misma, Carabineros informó que se identificó a los tres autores materiales en el crimen del cabo de franco que se encuentran prófugos por lo que Interpol emitió una alerta para dar con ellos.





Alerta de Interpol por asesinato de cabo Ortíz en Renca

Respecto a estos tres hombres, reconocidos como los presuntos autores del homicidio del Cabo Segundo, Alejandro Ortíz, se indicó que todos son de nacionalidad chilena y mayores de edad.

Esto es lo que se sabe de los sujetos:

Francisco Javier Rivera Galaz : 31 años, 1,70 mts, tez morena, contextura delgada, cabello negro. Tiene una cicatriz en su hombro derecho y no tiene tatuajes.

: 31 años, 1,70 mts, tez morena, contextura delgada, cabello negro. Tiene una cicatriz en su hombro derecho y no tiene tatuajes. Claudio Alejandro Valdivia Erazo : 29 años, 1,73 mts, tez morena, contextura media, cabello negro. Tiene un tatuaje en la clavícula derecha, nombre “amaro”.

: 29 años, 1,73 mts, tez morena, contextura media, cabello negro. Tiene un tatuaje en la clavícula derecha, nombre “amaro”. Demmis Alexei Barrera Alarcón: 36 años, 1,76 mts, tez morena, contextura delgada, cabello negro. Tiene un tatuaje en antebrazo izquierdo, “pirata”.

Cabe destacar que Carabineros advirtió a la comunidad a no enfrentarlos ni intervenir en caso de verlos, solo dar aviso al 133.

Revisa a continuación la alerta de Interpol: