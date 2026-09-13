Quién era Evelyn Risco, hija de concejala encontrada sin vida en humedal de Valdivia

La mujer cayó a bordo de su vehículo la madrugada del sábado y horas más tarde, luego de un amplio operativo de búsqueda, se localizó su cuerpo.

Este sábado se encontró sin vida a una mujer de 38 años que cayó a bordo de su vehículo en un humedal ubicado en el acceso norte de Valdivia, región de Los Ríos.

Durante la madrugada se reportó el accidente y horas más tarde, luego de un amplio operativo de búsqueda, se localizó el cuerpo de la víctima.

¿Quién era la mujer encontrada sin vida en humedal de Valdivia?

Se trata de Evelyn Risco Huenchupán, funcionaria del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia e hija de María Irene Huenchupán Sánchez, concejala de la comuna de Máfil.

La municipalidad de Máfil expresó sus condolencias tras la trágica muerte de la mujer de 38 años: “Por el inesperado fallecimiento, pedimos a Dios su fortaleza para toda la familia y amigos en este triste momento”.





El accidente de Evelyn Risco ocurrió en la ruta CH-202, cuando regresaba a su domicilio luego de haber compartido con amigos durante la noche del viernes.

Luego de caer al humedal tras perder el control de su vehículo, alcanzó a comunicarse con un familiar. Sin embargo, no logró ser rescatada con vida pese a los esfuerzos para encontrarla.

En el operativo de búsqueda participó personal de la Armada, buzos de Bomberos y del GOPE de Carabineros.