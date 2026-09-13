Homicidio en Quilicura: Víctima fatal recibió seis disparos y otras dos personas quedaron lesionadas

Brigadas de la PDI y la Fiscalía ECOH trabajan para esclarecer el motivo detrás del ataque e identificar a los responsables.

Un homicidio consumado y dos frustrados se registraron la noche de este sábado en Quilicura.

La víctima fatal recibió alrededor de seis impactos balísticos , los que habrían sido efectuados desde un vehículo que transitaba por el lugar de los hechos.

En tanto, las otras dos personas resultaron con lesiones en sus extremidades producto de los disparos. Sin embargo, se encuentran fuera de riesgo vital.

La Brigada de Homicidios Centro Norte y la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI) están a cargo de las diligencias del caso.

En conjunto con la Fiscalía ECOH, trabajan para esclarecer el motivo detrás del ataque e identificar a los responsables.