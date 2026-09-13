Frente Amplio acusa “incompetente gestión económica” del Gobierno y exige cambios en Presupuesto 2027

La colectividad acusó al gobierno por el aumento del costo de la vida y dio propuestas para el Presupuesto 2027, llamando a la reactivación del empleo, inversión pública y programas sociales.

El Comité Central y la Dirección Nacional del Frente Amplio cuestionaron al gobierno por el escenario económico que enfrenta el país, acusando un aumento del costo de vida, dificultades para el empleo y una falta de medidas suficientes para impulsar la reactivación.

A través de un comunicado titulado “Este será el 18 más caro de los últimos años, Chile ya no puede esperar”, la colectividad responsabilizó al presidente y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por las decisiones económicas adoptadas durante su administración.

“Las familias de Chile atraviesan hoy momentos difíciles. Las malas decisiones económicas del Presidente Kast y su afán ideológico por traspasar el costo de la crisis a las familias ha agravado esta situación y aumentado la desconfianza que existe en materia de gestión presupuestaria y económica con su Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz”, aseguraron.

También comentaron que “el momento difícil que estamos viviendo es el resultado directo de la incompetente y obtusa gestión económica de este gobierno ejecutadas por el ministro Quiroz y Presidente Kast”.

El Frente Amplio también acusó que el país atraviesa un escenario de “aumento de incertidumbre, desempleo cercano al millón, caída del consumo, estancamiento, inflación y combustibles caros”.





En esa línea, señalaron que “Chile ya no puede esperar” e hicieron un llamado al Ejecutivo a priorizar medidas concretas en el Presupuesto 2027.

Propuestas para el Presupuesto 2027

El Frente Amplio exigió que el Presupuesto 2027 priorice la reactivación, el empleo formal, la inversión pública y los programas sociales.

Entre sus propuestas se encuentran un “shock a la inversión”, el fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo y una Sala Cuna “sin letra chica”.

Además, planetearon ampliar el Programa 4 a 7, impulsar un plan de reconversión laboral para el sector de la construcción y abordar los efectos de la automatización mediante un diálogo entre el Estado, trabajadores y empleadores.