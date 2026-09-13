“Una burla”: Cony Capelli cuestiona a la justicia chilena por prescripción del crimen de Mariana Sepúlveda

“Me parece un insulto para la familia, les mando mucho cariño y mucho amor”, expresó la ganadora de Gran Hermano en sus redes sociales.

Cony Capelli cuestionó a la justicia chilena por la prescripción del crimen de Mariana Sepúlveda, cometido hace 18 años.

Recientemente, un hombre confesó ser el autor del asesinato de la joven de 19 años en 2008 y de haber hecho desaparecer su cuerpo.

Cony publicó una historia en su Instagram, en la que reaccionó a la noticia sobre el sobreseimiento de Qhislain Quiroz, quien en una primera instancia había quedado con la medida cautelar de internación en un centro asistencial.

Cony Capelli cuestiona a la justicia por prescripción del crimen de Mariana Sepúlveda

“Que impresionante cómo funciona la justicia de este país” , cuestionó. “Un autor confesó el crimen ahora, pero lo hizo hace 18 años. Quedó en libertad porque el delito prescribió”.

En esa misma línea, la ganadora de Gran Hermano consideró “que los femicidios y los parricidios deberían ser imprescriptibles”.





“Me parece un insulto para la familia, les mando mucho cariño y mucho amor. Una burla la justicia, este hombre mató a una mujer y quedó libre”, agregó.

Además, Cony Capelli en el video etiquetó al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y escribió: “Justicia para Mariana”.

Ministra Marín reacciona a prescripción

Por su parte, la ministra Judith Marín comunicó este sábado que “lamentamos profundamente que la justicia haya confirmado el sobreseimiento total por prescripción del delito”.

“Nos ponemos en el lugar de la madre y de la familia de Mariana. Vemos con impotencia como el autor confeso de un crimen queda libre y el delito en total impunidad“, agregó.

En este contexto, Marín afirmó: “Ya nos pusimos en contacto con el ministro de Justicia, a quien le manifestamos nuestra preocupación”.

Revisa la historia de Cony Capelli acá