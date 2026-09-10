“Quiero que sepan lo que viví”: Excompañera de Ghislain Quiroz reveló inédito antecedente en redes sociales

La mujer aseguró que compartió con Quiroz; hicieron múltiples trabajos juntos mientras cursaban su carrera universitaria e incluso visitó su casa junto a otros compañeros.

Este jueves, se viralizó en redes sociales el relato de Andrea Sarabia, quien asegura ser excompañera de Ghislain Quiroz, el hombre que confesó haber asesinado a Mariana Sepúlveda hace 18 años.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer grabó un video donde habla de aquellos años en que estudiaron juntos y reveló un inédito antecedente.





¿Qué dijo la excompañera de Ghislain Quiroz?

“No sé si vieron esta noticia, me enteré hace un rato y estoy en shock porque este personaje fue mi compañero de carrera cuando estudiaba cine en Santiago”, relató Andrea.

En esa misma línea, la mujer comentó que el pasado martes grabó un video que aún no ha publicado, donde relata un complejo momento que tuvo que atravesar y que involucraría a Quiroz.

Sarabia expuso que “uno de mis compañeros boicoteó mi proyecto de título y eso desencadenó una crisis de salud mental” y apuntó a Ghislain como el responsable.

“No pretendía hablar de él, la verdad, yo voy a contar mi historia, quiero que sepan lo que viví y cómo logré salir de eso”, indicó Andrea.

La mujer también comentó que, mientras cursaba su carrera, compartió muchas veces con Quiroz, hizo múltiples trabajos con él e incluso estuvo en su casa junto a otros compañeros.

“Jamás me imaginé que al día siguiente de grabar y de recordar esta historia, que en su momento fue muy, muy dolorosa, me encontraría con que la persona hoy se encuentra en esta situación heavy, porque el crimen del que se habla sucedió en la época en la que yo estudiaba con esta persona”, mencionó.

Finalmente, la mujer hizo hincapié en que la grabación de su testimonio tiene como objetivo hablar sobre lo que vivió en el marco del mes sobre la concientización y prevención del suicidio.

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