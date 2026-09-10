“Pensé que el fuego…”: La emotiva conversación de mamá e hija que sobrevivió a naufragio en Filipinas

Tabata Jara detalló los segundos de terror que vivió con su pareja, Lucas, cuando el ferry comenzó a incendiarse y ellos debieron lanzarse al mar.

El pasado miércoles un ferry se incendió en las costas de Filipinas y dejó a una pareja de chilenos con diferentes lesiones, sin dinero ni documentos para poder regresar al país.

Se trata de Tabata y Lucas, quienes actualmente se encuentran en la Isla de Corón a la espera de ser dados de alta. CHV Noticias conversó con Evelyn Morales, madre de la joven afectada sobre lo ocurrido y captaron la primera conversación que pudieron tener desde el accidente.

La emotiva conversación de madre e hija tras accidente en Filipinas

Gracias a un enfermero que le prestó su celular, Tabata pudo comunicarse con su mamá y revelarle que se encontraba viva, al mismo tiempo que le detallaba lo ocurrido.

“Nos trataron de curar, nos pasaron aloe vera, todo super casero y ahora recién nos llevaron al hospital, estamos acá, y hay mucha gente dañada“, partió diciendo la chilena mientras dejaba ver que tenía parches en su mejilla y frente.





Sobre el momento de la tragedia, aclaró: “Vimos a mucha gente correr y gritar, el fuego empieza a aparecer muy rápido (…) corrimos, me caí, el lucas me levantó. Salté y él saltó detrás mío (…) no teníamos salvavidas, no teníamos nada, estábamos en el medio del mar. Empezamos a nadar y dijimos ‘ya, tenemos que salir de esta, tenemos que salvarnos‘.

Finalmente la pareja debió nadar por casi una hora hasta llegar a una isla cercana, sin embargo, Tabata recuerda que lo más trágico ocurrió arriba del ferry. “Yo en un momento pensé que el fuego me iba a atrapar“, comentó.

Por su parte, Lucas también conversó con su suegra, explicando que sus lesiones en el rostro eran mínimas, pero que tenía un brazo fractura tras, aparentemente, la caída al mar. Sobre la misma, pidió dar a conocer los hechos a su familia, ya que aún no había podido contactarlos.