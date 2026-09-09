Caso Mariana Sepúlveda: El cortometraje de terror en el que participó Ghislain Quiroz

El imputado participó de una pieza audiovisual en 2011 en la que se desempeñó como director de fotografía y cuya trama sigue a una pequeña niña y sus juguetes.

Este miércoles se conocieron nuevos antecedentes sobre el perfil de Ghislain Quiroz, sujeto imputado por la desaparición y crimen de Mariana Sepúlveda, quien desapareció en 2008.

Contigo en la Mañana conversó con dos vecinas que relataron cómo era el hombre 42 años y describieron su comportamiento cuando vivián en el mismo pasaje de Conchalí.

En esa línea, señalaron que “nosotros le decíamos cuy porque era tan pequeñito, tan delgadito. Él era un tipo si bien es cierto más calladito no era nada raro, era más selectivo como para conversar, tal vez tímido”.





Quiroz tiene acreditada una participación en un cortometraje: Se trata de una producción de terror de 2011 llamada “Begoña”, la que fue exhibida en el matinal.

El desconocido rol de Ghislain Quiroz en corto de terror

Según la descripción que aparece de la pieza audiovisual en Cine Chile, “Begoña” es un cortometraje de ficción de casi cinco minutos realizada en 2011.

“Begoña es una niña de 7 años que juega bajo su cama mirando a sus juguetes. Sin darse cuenta, se queda dormida y cuando despierta descubre que sus juguetes ya no están“, dice la reseña.

En dicho corto, Ghislain Quiroz se desempeñó como director de fotografía de la producción.