Llegó a correr: Kel Calderón captó a Raquel Argandoña en medio de particular misión en Francia

La abogada compartió un registro en el que grabó a su madre corriendo a toda velocidad para poder alcanzar a un párroco con el fin de bendecir artículos que había comprado.

Kel Calderón y Raquel Argandoña vivieron un cómico momento durante su viaje a Europa y dejaron registro para sus redes sociales.

La influencer y la comunicadora fueron a visitar a la Virgen de de Lourdes, en Francia, y registraron parte del evento religioso en el que realizaron un procesión.

Pero también hubo tiempo para ir de compras y la abogada mostró cómo su mamá compró una serie de pulseras con motivos religiosos.





El momento cómico llegó minutos después, cuando luego de comprar los productos, Raquel Argandoña advirtió que había un sacerdote cerca.

En ese momento decidió salir en su búsqueda para poder pedirle que bendiga todas sus pulseras.

“Mamá Raquel persiguiendo al padre para que le bendiga sus pulseras”, escribió Kel Calderón una historia de su cuenta de Instagram.

En las imágenes se aprecia a Argandoña corriendo a ritmo acelerado para poder dar con el religioso, mientras es alentada entre risas por su hija.

“¡Corre, corre, corre! Pero no llegues donde él corriendo”, dice Kel.