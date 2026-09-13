Detienen a hombre por maltrato animal tras ser descubierto faenando a un perro en La Pintana
Personal de Carabineros encontró al sujeto junto a restos del animal, evidencia que lo vinculan con la denuncia puesta por vecinos.
La tarde de este domingo, personal de Carabineros detuvo a un sujeto acusado de maltrato animal, concretamente, por faenar un perro en La Pintana.
Dicha situación fue alertada por transeúntes que vieron lo ocurrido y dieron aviso a las autoridades correspondientes.
Qué se sabe del detenido por maltrato animal en La Pintana
De acuerdo con el Mayor Miguel Olivares, de la 41a. Comisaría La Pintana, “gracias a la denuncia de vecinos” se logró dar cuenta de un hombre que estaba “faenando a un animal en la vía pública”.
Una vez personal de Carabineros llegó al lugar, confirmó la situación y logró sorprender al sujeto “con una parrilla y sobre ella cocinando al animal”.
Asimismo, personal policial encontró en el lugar restos del ser vivo y evidencias que lo vinculan con el hecho, por lo que fue aprehendido en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía.
Respecto al detenido, se trata de una persona de sexo masculino, mayor de edad y en situación de calle.