Hija menor de Pamela Díaz impacta con talento musical: Interpretó reconocidas piezas de música clásica

“Vamos, Pascu”, se escucha que la animan de fondo mientras la menor interpreta una segunda composición.

Pamela Díaz sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir registros de su hija menor, Pascuala, tocando el piano.

Interpretando canciones de música clásica la menor sacó aplausos y palabras de aliento por parte de la panelista para luego pedirle una segunda demostración.





El talento musical de la hija menor de Pamela Díaz2

“Puede tocarse una pieza de algo, por favor“, se escucha a Pamela pedirle a su hija, quien sin pensarlo comenzó a tocar “The Entertainer”, la famosa composición del estadounidense Scott Joplin.

“Vamos, Pascu”, se escucha que animan de fondo a la niña para luego dar paso a una nueva interpretación, esta vez “Für Elise” de Ludwig van Beethoven.

Recordemos que la música ha sido parte importante en la vida de los hijos de La Fiera y es que su hija mayor, Trinidad Neira, incluso viajó a Estados Unidos para tomar clases de canto.

Revisa aquí el video: