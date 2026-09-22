“No saben lo que me pasó”: Pamela Díaz preocupó tras doloroso accidente que la obligó a ir al dentista

A través de sus historias de Instagram, la conductora de televisión explicó que sufrió un problema en su mandíbula y que debió ir hasta un centro de salud.

Un doloroso accidente sufrió Pamela Díaz en su hogar, según dio a conocer a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

A bordo de un auto que era conducido por su hijo, “La Fiera” relató que se dirigía hasta un centro de salud para tratar una molestia en la mandíbula.

En ese sentido detalló que, por motivos que todavía no ha especificado, se le salió una muela y, producto de eso, vio perjudicada dicha zona.





“People, aquí voy con el niño. No saben lo que me pasó”, comenzó diciendo en el registro, con evidente dificultad para hablar debido al cuadro.

A lo anterior, agregó desde el asiento de copiloto: “Ayer se me salió una muela y se me desencajó la mandíbula, así que ahora me voy al doctor para ver si me la encajan porque me duele“.

Hasta ahora, la conductora de televisión no ha entregado detalles sobre el resultado de la intervención, aunque sí publicó una foto mostrando que estaba en el dentista.

Mira el video aquí: