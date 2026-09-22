Macarena Venegas recibió inesperada propuesta de matrimonio en Italia: “En la puerta de la Iglesia”

La abogada reveló detalles en Plan Perfecto de la romántica propuesta que recibió por parte de su pareja en un lugar muy significativo para su familia.

Macarena Venegas dará un importante paso en su relación con Eduardo Pesce y reveló que se comprometieron en matrimonio luego de más de tres años juntos.

Según reveló en Plan Perfecto, la romántica propuesta se dio en medio de un viaje que realizó la abogada junto a su pareja a Italia y la tomó completamente por sorpresa.

“Fue totalmente inesperado, no lo habíamos ni conversado ni nada, pero un día me propone y me dice: ‘¿Sabes qué? Te quiero regalar un anillo porque quiero comprometerme contigo’“, comentó.





Como la propuesta no estaba en los planes, el ingeniero civil le dio una nueva sorpresa y optó en que ambos fueran juntos a una joyería para encontrar un anillo que realmente fuera del gusto de la abogada.

“Me dice: ‘Quiero que vayamos a una joyería porque yo no sé cómo elegirte un anillo. Creo que tienes tantas cosas, joyas, etcétera, entonces algo que sea de tu gusto’”.

Romántica propuesta a Macarena Venegas

Macarena Venegas agregó que la esperada propuesta se concretó finalmente en un lugar muy significativo para su familia, luego de elegir el anillo.

“Fuimos juntos a elegir el anillo, me quedaba grande; era en otro pueblo, en Chiavari, fuimos en moto, y al achicarlo tuvimos que volver al día siguiente a buscarlo, porque lo habían achicado para mi dedo, muy delgadito”, explicó.

Finalmente, y aunque la abogada señaló que nunca habían hablado de matrimonio, se comprometieron en las puertas de una iglesia.

“Y luego me lo entregó ese día en la noche en un lugar muy especial para mí, porque hay una iglesia que a mi mamá le gustaba en el pueblo de mi abuelo, Santa Margherita, y me lo entregó en la puerta de la iglesia“, agregó.