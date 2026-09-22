Matan a balazos a “El Poroto”, líder narco vinculado a amenazas contra alcaldesa de Lo Espejo

De acuerdo con los primeros antecedentes, el peligroso delincuente recibió impactos balísticos mientras se encontraba al interior de un vehículo. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia hasta un SAR de la comuna, donde se constató su fallecimiento.

Héctor Cárdenas Venegas, conocido como “El Poroto”, fue asesinado a balazos este martes en la comuna de Lo Espejo. El hombre, de 44 años, había aparecido vinculado a las amenazas que habría recibido la alcaldesa de la comuna, Javiera Reyes.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el líder narco recibió impactos balísticos mientras se encontraba al interior de un vehículo. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia hasta un SAR de la comuna, donde se constató su fallecimiento.

Fallecido era peligroso líder narco de Lo Espejo

Cárdenas era conocido en Lo Espejo por su vínculo con el Club Deportivo Juventud Varsovia, donde durante años se desempeñó como director técnico de las divisiones juveniles.

Sin embargo, investigaciones policiales lo habían situado además como una figura ligada al narcotráfico en la zona, con causas relacionadas con delitos de drogas y homicidios.

Su nombre tomó especial relevancia en febrero de este año, luego de que se conocieran antecedentes sobre una presunta planificación para atentar contra la vida de la alcaldesa Javiera Reyes.





Según información entregada a la Fiscalía Sur, bandas delictuales de Lo Espejo se habrían aliado en represalia por las medidas impulsadas por el municipio contra estructuras vinculadas al crimen organizado.

En ese contexto, “El Poroto” fue mencionado como uno de los sujetos que habría estado detrás de las amenazas. La situación se produjo después de que el municipio encabezara la demolición del recinto utilizado por el Club Varsovia, concretada el 15 de enero, tras denuncias por incivilidades y delitos.

Según antecedentes recogidos durante la investigación, también habría existido una amenaza que apuntaba a reunir dinero para contratar a un tercero con el objetivo de asesinar a la jefa comunal.