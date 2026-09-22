Encuentran sin vida a joven deportista que estaba desaparecido en la comuna de Los Ángeles

El adolescente, de 17 años, fue hallado sin vida en un sector de bosque al sur de Los Ángeles, llamado La Puelche, en la región del Bíobio.

En horas de esta tarde, se confirmó que fue hallado sin vida el adolescente que desde hace tres semanas permanecía desaparecido en la región del Bíobio.

Se trata de un joven deportista de 17 años quien fue visto por última vez el pasado 3 de septiembre en la comuna de Los Ángeles.

Lamentablemente, la información fue dada a conocer por su propia familia, luego que fuera hallado en un sector de bosque al sur de la ciudad.

Según informó Radio Bío-Bío, no habría intervención de terceros en su deceso, aunque no se conocen mayores antecedentes sobre el caso.

Antes que se perdiera su rastro, fue visto en un local ubicado a un costado del Hospital de Los Ángeles. Tras ello se activó un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Así, luego que su familia reportara su desaparición a la policía y se activaran los protocolos de búsqueda, diversos organismos colaboraron con el procedimiento,