Rechazan ampliar detención para expulsar a extranjeros: Faltó un voto

El proyecto necesitaba de 89 votos para seguir con el trámite, sin embargo solo hubo 88 a favor y no se alcanzó el quórum de cuatro séptimos requerido para la modificación constitucional.

La Cámara de Diputados y Diputadas rechazó este martes, por solo un voto, a reforma constitucional impulsada por el gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención de personas extranjeras que cuentan con una orden de expulsión administrativa.

La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a uno de los 89 necesarios para alcanzar el quórum de cuatro séptimos requerido para este tipo de modificación constitucional.

El proyecto tenía como fin modificar el actual límite establecido en la ley para concretar las expulsiones administrativas.





La propuesta contemplaba que el plazo pudiera extenderse hasta 60 días, con posibilidades de prórroga en determinadas circunstancias, con el objetivo de facilitar la ejecución de las expulsiones.

Falta de votos

Tras la votación, desde el Ejecutivo reconocieron que algunos respaldos que se esperaban finalmente no estuvieron en la Sala.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), José García Ruminot, sostuvo que el trabajo para conseguir los votos se realiza de manera “rigurosa” y “minuciosa”, pero que al momento de la votación pueden producirse ausencias o cambios de posición.

“La información que yo tengo es que algunos votos que estaban comprometidos finalmente no estuvieron. Ese trabajo se hace, se hace rigurosamente, minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar hay personas que o no están en la sala o simplemente cambian su voto”, declaró.

Nueva opción para el proyecto

Al haber sido rechazado en general en su Cámara de origen, el proyecto no puede volver a presentarse bajo la regla general durante un año.

Sin embargo, al tratarse de una iniciativa de origen presidencial, existe una alternativa constitucional para intentar continuar su tramitación.

Para eso, el Ejecutivo puede solicitar que el proyecto pase al Senado y, si obtiene allí el respaldo de dos tercios de los senadores presentes, podría regresar a la Cámara para continuar su discusión