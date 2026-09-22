WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares: Revisa en cuáles sistemas operativos operará desde noviembre

La plataforma señaló que los usuarios cuyo sistema operativo dejará de ser compatible recibirán una notificación antes de que termine el soporte. Recomiendan actualizar el sistema cuando sea posible y realizar una copia de seguridad del historial.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, anunció que, a partir del 30 de noviembre de 2026 , algunos celulares dejarán de ser compatibles con la plataforma, afectando a miles de usuarios que aún utilizan dispositivos antiguos.

Es importante destacar que, antes de que WhatsApp deje de funcionar en estos dispositivos, la aplicación notificará a los usuarios afectados, brindando tiempo para realizar las acciones necesarias y evitar interrupciones en el servicio.

En qué sistemas operativos funcionará

La compañía especificó que la aplicación funcionará en los dispositivos que cumplan con sistemas operativos específicos: los dispositivos con Android OS 6.0 y versiones posteriores, mientras que para iPhone se exigirá iOS 15.5 .

Es decir, los celulares que cuenten con sistemas operativos previos no podrán ejecutar WhatsApp. Vale mencionar que, en la actualidad, Android va en su versión 17, mientras que iOS va en su versión 27.

¿Cuáles son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp?

WhatsApp establece periódicamente qué sistemas operativos puede soportar. Entre los modelos antiguos Android y iOS señalados como afectados se encuentran:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus

5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus Motorola: Moto G y Moto E de primera generación

Moto G y Moto E de primera generación LG: Optimus G, L5, L7, F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini

Optimus G, L5, L7, F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini Sony: Xperia Z y Xperia SP

Esta medida responde a la necesidad de implementar las nuevas funciones y mejoras en la seguridad que requieren las versiones más recientes de los sistemas operativos más populares