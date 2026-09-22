Mamá canadiense se tatuó teclado en su brazo para comunicarse con su hijo autista: Primer mensaje la hizo llorar

Paara Jessica, de 32 años, esta marca en la piel simboliza la defensa de la autonomía de su hijo, de 11, y el rechazo a los prejuicios sociales sobre la neurodivergencia.

Jessica Fletcher, de 32 años, vive en Canadá junto a su hijo Hunter, de 11 años, quien fue diagnosticado con autismo no verbal cuando tenía apenas 3 años.

Para comunicarse a diario, el niño utilizaba habitualmente una tableta electrónica equipada con una aplicación especial de generación de voz.

Sin embargo, en mayo pasado, mientras ambos comían en un restaurante, el dispositivo electrónico de Hunter dejó de funcionar de manera inesperada.

Al no poder pedir su comida, el niño se frustró. Su madre le ofreció un papel con el abecedario, pero Hunter prefirió dibujar el diseño de un teclado.

La ingeniosa idea tras la emergencia

“Se frustró mucho. Tomó el lápiz, dio vuelta el papel y dibujó el teclado. Usó eso para escribir lo que quería comer”, recordó Jessica sobre ese día, en entrevista con People.

Aquella creativa reacción de Hunter inspiró a la madre a tomar una decisión permanente: tatuarse la imagen exacta de un teclado de computador en su brazo .

Su meta era asegurar que su hijo siempre tuviera una vía de comunicación disponible, incluso si la tecnología fallaba o se quedaban sin energía.

La experiencia y el mensaje que cambió sus vidas

“Apenas lo vio al llegar de la escuela, escribió ‘mamá’ en mi brazo. Luego comprendió que era permanente y escribió ‘te amo, mamá'”, relató Jessica.

El tatuaje fue vital semanas después, cuando la tableta se rompió y tardó ocho días en ser reemplazada, evitando que Hunter pasara más de una semana sin voz.

Para la familia, esta marca en la piel simboliza la defensa de la autonomía de Hunter y el rechazo a los prejuicios sociales sobre la neurodivergencia .

“Quienes no hablan tienen pensamientos muy complejos, ideas y sentimientos profundos; es clave asumir su capacidad porque entienden todo“, explicó.

“Exponer a los niños a la mayor cantidad de formas de comunicación posibles les da la oportunidad de brillar y mostrar quiénes son“, concluyó Jessica.