Leo Rey responde a La Noche con video al estilo Mortal Kombat: Simularon round con Alexítico

Lejos de dar por cerrada la controversia, el cantante compartió en Instagram un video creado con inteligencia artificial en el que aparece enfrentándose a su antiguo compañero de banda.

La polémica entre Leo Rey y sus excompañeros de La Noche sumó un nuevo capítulo. Luego de que la banda anunciara que busca desvincularse completamente del cantante tras sus dichos contra Alexis Morales, conocido como Alexítico, el artista respondió a través de sus redes sociales.

Lejos de dar por cerrada la controversia, el exvocalista compartió en Instagram un video creado con inteligencia artificial en el que aparece enfrentándose a Alexítico en una especie de combate de Mortal Kombat, videojuego del que el cantante es reconocido fanático.

En las imágenes, el intérprete golpea a su excompañero, consigue imponerse en uno de los rounds y vuelve a repetir la polémica frase que lanzó durante su presentación en las fondas del Parque O’Higgins: “C…, Alexítico”.

El registro aparece luego de que La Noche emitiera un duro comunicado en el que pidió públicamente “que se nos deje de relacionar con Leo Rey y que se respete nuestra decisión de desvincularnos completamente de esa persona y de sus acciones”.





La campaña de Leo Rey en medio de round con La Noche

Pero la polémica con La Noche no fue la única situación que protagonizó Leo Rey tras su presentación en Fiestas Patrias. El artista también inició una campaña para llegar al Festival de Viña del Mar, publicando en Instagram una fotografía en la que aparece luciendo la Gaviota de Plata que obtuvo durante su etapa junto a La Noche.

Junto a la imagen, el cantante planteó un desafío a sus seguidores: “Si llegamos al millón de seguidores voy al Festival de Viña con piscinazo!”.

La publicación incluso recibió la respuesta de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien comentó: “¿Y la gaviota de oro quién la tiene?”.

En tanto, otros usuarios reaccionaron con comentarios como “Viña 2027”, “ese piscinazo va a estar brígido”, “merecido” y “apoyo a mi capitán”, entre otros.

Mira la publicación acá: