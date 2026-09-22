Buscan a joven deportista desaparecido en Los Ángeles: Adolescente cumple 3 semanas extraviado

Fernando Zúñiga Gacitua, de 17 años, fue visto por última vez el pasado 2 de septiembre cerca del hospital de la comuna.

La Brigada de Respuesta Ante Emergencias (BRAE) emitió una alerta por la desaparición de Fernando Zúñiga Gacitua, de 17 años, en la comuna de Los Ángeles.

Fernando fue visto por última vez el pasado 2 de septiembre en Santa Inés, cerca de la carretera. Vestía polerón azul con capucha, pantalón gris de colegio y zapatillas negras Nike.

Desde la página Deportes Los Ángeles, que difunde distintas disciplinas en la región, hicieron un llamado a entregar cualquier información que pudiera aportar a la búsqueda.

En caso de tener información sobre el paradero de Fernando, pidieron contactar de inmediato a Carabineros (133), PDI (134) o a la brigada BRAE al número+56940916401.

Fue visto por última vez cerca de hospital

Según la Fundación Extraviados Bío Bío, el adolescente fue visto por última vez en un local ubicado a un costado del Hospital de Los Ángeles tras almorzar con su madre.

Tras ello, el menor de edad habría indicado a sus familiares que iría al cementerio a visitar a su abuela, sin embargo, desde entonces no hay información sobre su ubicación.