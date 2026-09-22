Presidente Kast pidió reformar el Consejo de Seguridad en su primer discurso en la ONU: “No ha estado a la altura”

El presidente hizo su primer discurso ante la asamblea y planteó temas como la inversión en Chile, el combate al crimen organizado y una reformulación de los objetivos del organismo.

El presidente José Antonio Kast se presentó este martes en la Asamablea General de Naciones Unidas, en su primera intervernción como Jefe de Estado.

En su primer discurso, el mandatario tuvo como ejes principales la seguridad, el combate al crimen organizado y la cooperación entre naciones.

En esa línea, inició destacando los avances del gobierno en materia de seguiridad y economía, con las acciones concretas que se están realizando.





“Llevamos seis meses, y estamos ordenando la casa. Hoy Chile es un país más seguro, un país más competitivo y un país con menos burocracia. En Chile, en el primer semestre de este año, la tasa de homicidios registró una baja de 11,5%, y nos acercamos a los niveles que teníamos antes de la pandemia”, aseguró.

Por otra parte, hizo un llamado al mundo de la inversión a que “elijan Chile para invertir. Encontrarán reglas que no cambian de un día para otro, tribunales que funcionan, contratos que se cumplen y un Estado dispuesto a facilitar la inversión”.

Reformar los objetivos

El presidente José Antonio Kast también planteó una crítica al funcionamiento actual de Naciones Unidas y dio propuestas para reorganizar y reformar el Consejo de Seguridad de las prioridades del organismo.

“Estimados delegados, y aquí llego a lo más incómodo que vine a manifestar, esta Organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. No es solamente un problema de liderazgo, presente o futuro, sino también un problema de acción”, expuso.

“No es posible mantener vigente el orden mundial del año 1945 en un mundo del 2026. Se ha construido una arquitectura que delibera en exceso y ejecuta con lentitud. Un Consejo de Seguridad que refleja el escenario político de 1945 y no la realidad de 2026. Una burocracia que crece hacia adentro, al igual que en muchos países”, afirmó.

Por lo mismo, propuso tres opciones para retomar los objetivos centrales de la ONU, mantener la paz, proteger la vida y defender la libertad.

“Chile cree en Naciones Unidas, y creer en ellas implica exigirles que cumplan con su mandato. Proponemos tres cosas: Reducir la burocracia y concentrar el presupuesto donde hay vidas en juego; suspender las agendas que no son prioritarias, para devolver el foco a las que sí lo son; reformar el Consejo de Seguridad, no como gesto simbólico, sino como condición para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas”, declaró.