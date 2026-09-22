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“No me deja en paz”: Daniella Chávez aseguró estar siendo acosada y perseguida por una persona con “problemas mentales”

La modelo expuso que esta persona incluso ha llegado a los lugares donde ella frecuenta o pide horas en distintos sitios a ver si se encuentra con ella.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este martes, Daniella Chávez encendió las alarmas en redes sociales tras publicar un mensaje en donde asegura ser acosada y perseguida por un hombre.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo aseguró que esta persona le habla a su familia e incluso la sigue a los lugares que ella frecuenta.

¿Qué dijo Daniella Chávez?

Aunque no reveló la identidad de la persona a la que está acusando, Daniella señaló: “¿Qué hacer cuando tienes un acosador con problemas mentales? Él se dice llamar fan”.

En esa misma línea, agregó: “Le escribe a mi familia, amigos. Llega a los locales donde voy (peluquería, bar, etcétera)”.

“Pide horas para ver si me encuentra. Escribe a los WhatsApp de reservas de horas de locales para saber si estoy; le he bloqueado como 10 cuentas de Instagram”, aseguró la modelo.

Finalmente, Chávez aseguró que el hombre se suscribió a sus plataformas de contenido e incluso le comentó que estará en un concierto que dará ella en diciembre: “No me deja en paz”, concluyó.

Revisa la publicación de Instagram:

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