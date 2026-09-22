“No me deja en paz”: Daniella Chávez aseguró estar siendo acosada y perseguida por una persona con “problemas mentales”

La modelo expuso que esta persona incluso ha llegado a los lugares donde ella frecuenta o pide horas en distintos sitios a ver si se encuentra con ella.

Este martes, Daniella Chávez encendió las alarmas en redes sociales tras publicar un mensaje en donde asegura ser acosada y perseguida por un hombre.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo aseguró que esta persona le habla a su familia e incluso la sigue a los lugares que ella frecuenta.





¿Qué dijo Daniella Chávez?

Aunque no reveló la identidad de la persona a la que está acusando, Daniella señaló: “¿Qué hacer cuando tienes un acosador con problemas mentales? Él se dice llamar fan”.

En esa misma línea, agregó: “Le escribe a mi familia, amigos. Llega a los locales donde voy (peluquería, bar, etcétera)”.

“Pide horas para ver si me encuentra. Escribe a los WhatsApp de reservas de horas de locales para saber si estoy; le he bloqueado como 10 cuentas de Instagram” , aseguró la modelo.

Finalmente, Chávez aseguró que el hombre se suscribió a sus plataformas de contenido e incluso le comentó que estará en un concierto que dará ella en diciembre: “No me deja en paz”, concluyó.

Revisa la publicación de Instagram: