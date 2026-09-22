Revelan causa de muerte de Hayden Panettiere a un mes de su fallecimiento

La actriz, cantante y modelo estadounidense fue encontrada muerta en su departamento ubicado en Greenville, Carolina del Sur.

Este martes, poco más de un mes después de su muerte, se confirmó la causa que provocó el fallecimiento de Hayden Panettiere.

Cabe señalar que la actriz, cantante y modelo estadounidense fue encontrada muerta en su departamento ubicado en Greenville, Carolina del Sur, donde se encontraba junto a su novio Brian Hickerson.

De hecho, Brian, junto a su hermano Zach, fueron quienes la encontraron inconsciente, y tras intentar reanimarla le dieron Narcan, medicamento para enfrentar sobredosis por fentanilo.





Finalmente, y tras un informe forense de dicho condado, Panettiere perdió la vida por una sobredosis accidental de varias drogas, incluyendo fentanilo.

La información fue publicada por el portal TMZ, donde se señala que en el organismo de la actriz también se encontraron sustancias como 4-ANPP (metabolito del fentanilo), alprazolam, un relajante muscular llamado metocarbamol y quetiapina.

La mujer de 36 años era reconocida por sus papeles en Malcolm in the Middle, Héroes, Nashville y la saga Scream, y donde era conocida su lucha por la adicción a las drogas.