“Por favor, si ven…”: Naya Fácil hizo desesperado llamado tras voraz incendio que afectó a la casa de su amigo

Ismael Lobos había acondicionado su pieza para rescatar tanto perros como gatos; sin embargo, estos últimos no han aparecido.

Este martes, Naya Fácil hizo un desesperado llamado en redes sociales en ayuda de su amigo, Ismael Lobos, quien fue víctima de un voraz incendio que consumió su casa en San Ramón.

La influencer explicó que el joven y su familia se encuentran en buen estado, pero Ismael se dedica a rescatar perros y gatos y estos últimos no han aparecido.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “Al Isma se le quemó su casa; de verdad que tengo mucha pena por la situación y sobre todo porque ustedes saben que el Isma rescata muchos perritos, gatitos”.

En esa misma línea, agregó: “Por eso quiero pedir su ayuda, el Isma vive en San Ramón y no sabemos si los gatitos se escaparon o dónde estarán”.

“Por favor, ayuden a encontrar a sus gatitos”, indicó la influencer, quien explicó que los animales se perdieron en la calle Juan Antonio Ríos de la misma comuna.

Respecto de su amigo, Naya comentó: “No entiendo cómo la vida puede ser así, mis facilines. El Isma y su familia son personas geniales; por cosas de la vida, uno ya no se junta, pero de verdad que es una persona increíble. No puedo creer que hayan perdido su casa”.

A pesar de que hubo un tiempo en que Naya decidió alejarse, la joven reflexionó: “Yo estoy muy agradecida con la familia del Isma porque a mí siempre me recibieron muy bien; fueron personas que siempre estuvieron ahí conmigo”.

“Ni siquiera me puedo imaginar lo que debe estar pasando (…) Gracias a Dios, por lo menos ellos están bien”, comentó la influencer.

Por otro lado, también precisó que “no porque yo me aleje de las personas, significa que uno va a hacer como que nada pasa”.

Finalmente, expuso que está viajando al sur con su pareja y no puede volver, pero en cuanto regrese verá cómo poder ayudar a Ismael y recalcó: “Por favor, si ven gatitos que están escapando, por favor, ténganlos en su casa porque deben ser del Isma”.

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