“Yo solo quería…”: Joven que fue grabado por Naya Fácil en Fiestas Patrias respondió a publicación en redes

“Esa era yo antes”, dijo Naya en sus redes sociales y lo grabó mientras bebía un terremoto y festejaba en Fiestas Patrias.

Javier Araya Vargas, joven que fue grabado por Naya Fácil durante las Fiestas Patrias, respondió al registro que se viralizó en redes.

La influencer lo grabó bebiendo un terremoto, festejando en una fonda durante el fin de semana y subió el video a sus redes sociales con el escrito: “Esa era yo antes”, en alusión a que dejó su adicción al alcohol.





¿Qué dijo el joven?

Acto seguido, el joven se grabó en la misma fonda, viendo el registro en la cuenta de Naya Fácil y luego enfoca a la influencer junto a Aarón, su pareja, y un grupo de amigos.

Javier, que se mostró sorprendido mientras veía el video, escribió: “Qué acaba de pasar”.

“Yo sólo quería pegarme el show y me terminó grabando la verdadera, la mismísima que se pega el show” , escribió el joven.

Finalmente, Araya publicó su reacción en TikTok, la cual ya supera los 6 mil “me gusta” y está a punto de alcanzar las 90 mil reproducciones.

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