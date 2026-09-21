30 llevan más de 3 años: Contraloría detectó 485 funcionarios con extensas suspensiones preventivas mientras recibían sueldo

Contraloría informó medidas, puesto que solo en las 10 suspensiones más extensas, el Estado desembolsó $671 millones para pagar sus remuneraciones.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó cientos de funcionarios públicos que fueron suspendidos en sumarios mientras recibían su sueldo.

Algunos de ellos permanecían en suspensión desde hace más de cuatro años, por lo que se implementaron medidas al respecto.





¿Qué dice el CIC?

Según detalló la CGR, se trata de 485 funcionarios de la Administración Central, que no contempla a las municipalidades, los cuales estaban suspendidos preventivamente recibiendo sus remuneraciones.

Todo esto según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 25, un informe que analiza grandes volúmenes de datos a nivel nacional para detectar anomalías.

Respecto del detalle, el CIC establece que “13 funcionarios permanecían suspendidos desde hace más de cuatro años, mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años en la misma condición”.

En esa misma línea, detalla que “en total, son 30 los casos que superan los tres años de suspensión preventiva”.

“La situación más extensa corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión alcanzaba una duración estimada de 4 años y 7 meses. Le siguen casos registrados en el SLEP Santiago Centro, con 4 años y 6 meses, y en el SLEP Atacama, con 4 años y 2 meses”, indicaron.

¿Qué medidas se aplicarán?

Es por ello que la Contraloría dispuso que los 30 sumarios con funcionarios suspendidos por más de tres años dejarán de ser tramitados por los servicios u organismos donde se originaron y serán ellos quienes continúen el proceso.

“De esta manera, se buscará determinar si existen responsabilidades de las autoridades que ordenaron los procedimientos y no efectuaron un control oportuno de su avance”, expresaron.

Las entidades con funcionarios suspendidos por más de un año tienen 15 días hábiles para terminar el sumario, justificar la continuidad del proceso o informar las acciones concretas que se tomarán para que finalice, y se revisará la veracidad de los antecedentes.

Por otro lado, “22 funcionarios suspendidos preventivamente registraban otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, de acuerdo con antecedentes del Servicio de Impuestos Internos”, indicaron.

Finalmente, detallaron que el Estado ha desembolsado $671 millones en remuneraciones asociadas únicamente a los diez casos con los períodos de suspensión más prolongados identificados en la revisión.