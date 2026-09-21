“Que hoy puedas aceptar…”: Camilo Huerta compartió sentida reflexión en redes durante su arresto domiciliario

El escrito fue compartido luego de que el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago no acogiera la solicitud de la defensa de Huerta para modificar la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Este lunes, Camilo Huerta compartió una sensible reflexión en redes sociales, en medio de su arresto domiciliario total.

El deportista está cumpliendo dicha medida cautelar mientras se investiga su presunta participación en la Operación Imperio Ámsterdam por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.





¿Qué dijo Camilo Huerta?

Al respecto, Huerta compartió una publicación en su cuenta de Instagram, la cual señala: “Que hoy puedas aceptar todo lo que te está pasando y te enfoques en todo lo bueno que viene”.

En esa misma línea, agrega: “Te liberes de lo que ya fue y trabajes el doble por lo que quieres ser. Que confíes en ti, en tu proceso y en todo lo que mereces. Que encuentres paz en tu camino y que seas muy feliz”.

El escrito fue compartido luego de que el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago no acogiera la solicitud de la defensa de Huerta para modificar la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Además, Camilo cuenta con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados, hasta octubre, donde se volverán a revisar las medidas anteriormente mencionadas.

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