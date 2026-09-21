“El pasado me arrastra”: Naya Fácil enfrentó la audiencia judicial por desnudarse en una iglesia en Caldera en 2019

Según la influencer, el caso se reabrió por la investigación en su contra por conducción temeraria.

Este lunes, Naya Fácil enfrentó la audiencia judicial tras la reapertura de la causa por grabarse desnudándose en una iglesia en Caldera en 2019.

Según indicó la influencer en su cuenta de Instagram semanas atrás, la causa se reabrió porque en 2024 el tribunal decretó un periodo de tiempo en el que debía mantener una conducta intachable.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Naya es investigada por el delito de conducción temeraria, lo que generó la reapertura de esta causa.

“Me han pasado muchas cositas pequeñas que también me desgastan mi energía; no todos los días ando al 100 (…) El pasado igual me arrastra a tantas cosas”, comentó la influencer durante la noche.

Horas más tarde, en su cuenta de Instagram, la joven comentó que la audiencia “se demoró la vida (…) ¡Ay! Caldera, Caldera, ¿no? Bueno, con esta audiencia se acaba de terminar la causa, me dice mi abogada”.

“Por fin se cerró la causa de Caldera, pero igual… de verdad que no entiendo”, agregó la influencer.

Finalmente, Naya declinó referirse a la sentencia del tribunal antes de cerrar la causa, asegurando que contará los detalles más adelante.

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