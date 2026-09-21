SHOA descarta tsunami tras fuerte sismo registrado en el norte del país

De acuerdo con la información entregada por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el temblor se produjo en Mejillones.

Un fuerte sismo de magnitud 5.4 se produjo a 184kilómetros al noroeste de Mejillones, región de Antofagasta este lunes por la mañana.

De acuerdo con la información entregada por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el temblor ocurrió a las 08:48 horas.

Además, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó el balance del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) tras el movimiento telúrico.

El organismo indicó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.