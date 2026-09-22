“Demasiado piola”: Hijo de Leonardo Farkas causó furor en redes tras inesperada aparición en TV

Daniel Farkas, hijo del conocido empresario, conversó de manera improvisada con Plan Perfecto tras acompañar a su padre a una actividad en Fiestas Patrias. Rápidamente, su aparición llamó la atención de los televidentes.

Una inesperada aparición de Daniel Farkas, hijo del empresario Leonardo Farkas, generó una ola de comentarios en redes sociales durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

El joven acompañó a su padre en las fondas del Parque O’Higgins, donde el empresario llegó con una particular iniciativa: regalar 5 mil empanadas entre los asistentes.

Durante una nota emitida por Plan Perfecto, Daniel conversó de manera improvisada con el programa y contó cómo surgió la idea de recorrer distintas fondas durante su estadía en Chile.

“Cuando ya sabía que íbamos a estar en Chile para el 18, le dije: ‘oye, un día vamos a una fonda más pituca y otro día a la más local’”, relató.





El joven también se refirió a cómo es su padre en la intimidad familiar y aseguró que, pese a la conocida imagen pública del empresario, en casa es una persona como cualquier otra. “Un papá normal, tira chistes. Está la imagen de Farkas, pero es una familia como cualquiera”, comentó.

“Bendecido que podamos ayudar a gente y bendecido que él sea mi padre, tener esta familia y poder compartir momentos”, expresó a Plan Perfecto.

Hijo de Farkas se vuelve viral en redes sociales

Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención de los usuarios de redes sociales, quienes destacaron su personalidad y la forma en que se desenvolvió frente a las cámaras.

“Me encantó, cero papa en la boca”, “el mismo carisma que su padre”, “lo amé, demasiado piola” y “aterrisadísimo” fueron algunos de los comentarios que recibió.

La reacción incluso llevó a varios usuarios a buscar su cuenta de Instagram, donde Daniel comenzó a sumar nuevos seguidores durante las últimas 24 horas y sus publicaciones se llenaron de mensajes.

Entre los comentarios también aparecieron frases como “Farkas, el suegro de Chile”, “simpático y muy bonito”, “lindo y educado” y “súper sencillo, igual que su papá”.