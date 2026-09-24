Bachelet y Boric emplazan a pdte. Kast: Piden “reconsiderar la permanencia” en Escudo de las Américas

En una declaración conjunta, los exmandatarios manifestaron su preocupación por la adhesión a la alianza liderada por Donald Trump. “En el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando”, afirmó.

Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric emitieron este jueves una declaración conjunta para manifestar su preocupación por la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de incorporar a Chile al denominado Escudo de las Américas.

En el documento, los exmandatarios defendieron los principios que, a su juicio, han guiado históricamente las relaciones internacionales del país.

“La política exterior de Chile se ha sustentado históricamente en la defensa de nuestra soberanía y autonomía, el respeto irrestricto al derecho internacional y a los derechos humanos”, señalaron.

En esa misma línea, afirmaron que “la cooperación internacional es indispensable para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado. Sin embargo, esa cooperación debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”.





Bachelet y Boric advierten por la soberanía

Otro de los puntos centrales de la declaración apunta al concepto de “soberanía continental”. Los expresidentes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que esta idea termine “debilitando el principio fundamental de soberanía nacional que nuestro país históricamente ha defendido”.

“En el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando”, agregaron, señalando que el país debería fortalecer sus relaciones con distintas naciones y regiones “sin exclusiones impuestas desde fuera” y “preservando siempre su autonomía estratégica”.

Finalmente, los exmandatarios realizaron un llamado directo al Ejecutivo: “Llamamos al gobierno del presidente José Antonio Kast a reconsiderar la permanencia de Chile en esta instancia” .

“Expresamos nuestra plena disposición a colaborar en la construcción de estrategias de Estado para enfrentar el crimen organizado transnacional, resguardando al mismo tiempo los principios, la soberanía y la autonomía que han caracterizado la política exterior chilena desde la recuperación de la democracia”, cerraron.